Violenza sessuale chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale

Durante alcune visite avrebbe fotografato le parti intime di alcune giovani pazienti che lo hanno denunciato, usando poi un linguaggio offensivo. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Violenza sessuale, chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale

Ravenna, ragazza denuncia violenza sessuale di gruppo. Via alle indagini - Una ragazza minorenne residente in provincia di Forlì ha denunciato una violenza sessuale che avrebbe subito da parte di quattro uomini.

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale - Trieste, 15 maggio 2025 – È Oumar Solet dell'Udinese il calciatore di serie A indagato per violenza sessuale.

L'allenatore di pallavolo arrestato per violenza sessuale. La scusa dei massaggi in garage: "Ma non ditelo alle altre" - Un uomo di 48 anni e originario di Barletta è stato arrestato per violenza sessuale, anche su minorenni, ed estorsione.

Inchiesta su incarichi in Regione: chiesto rinvio a giudizio per Oliverio, Dattolo e Stillitani - Il Crotonese Vai su Facebook

Caso La Russa jr, la procura di Milano chiede rinvio a giudizio per revenge porn; Revenge porn, La Russa jr rischia il processo. Chiesto il rinvio a giudizio anche per l’amico; Revenge porn, chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa.

Violentata nella stanza d’hotel: "Pizzaiolo e cameriere a processo" - Cattolica: il pm chiede il rinvio a giudizio per i due accusati di aver approfittato di una turista in stato confusionale ... Lo riporta msn.com

Processo Grillo jr, la sentenza slitta a settembre - Per il verdetto bisognerà attendere il 3 settembre ... Riporta panorama.it