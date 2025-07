L’80% dei docenti è donna | spesso è precaria con stipendi ridotti senza carriera e deve rinunciare alla famiglia Il sottosegretario Frassinetti | servono più flessibilità uso intelligente dell’IA e un nuovo reclutamento

“ Le donne nel pubblico impiego sono tantissime e l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il loro lavoro: poichĂ© hanno un ruolo essenziale nel pubblico impiego, il nostro compito è valorizzare e favorire percorsi lavorativi piĂą flessibili soprattutto facendo in modo che non rinuncino alla famiglia ”. A dirlo è stato oggi il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti durante il congresso Equalpro “ Il lavoro delle donne nel pubblico impiego e la sfida dell'intelligenza artificiale ”, organizzato da Anief, Cesi e Cisal, in corso a Terrasini, in provincia di Palermo, presso CittĂ del Mare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it