Osimhen Juve la pista può clamorosamente riaprirsi? L'attaccante ha presentato un certificato medico e non ha preso parte al ritiro | cosa sta succedendo

Osimhen Juve, la pista può clamorosamente riaprirsi? Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante nigeriano. Il Napoli ha ufficialmente dato il via alla stagione 202526, con il primo gruppo di lavoro che si è ritrovato presso il SSC Napoli Training Center per svolgere i test medici e fisici di inizio stagione. Tuttavia, un'assenza importante ha attirato l'attenzione: Victor Osimhen, attaccante nigeriano, non era presente all'appuntamento con la squadra. Secondo quanto riferito da Di Marzio, Osimhen ha inviato un certificato medico giustificando la sua assenza dal ritrovo. Osimhen Juve, il punto sul futuro dell'attaccante nigeriano: cosa succede.

