Tuttosport – Lo ricordate? Può tornare alla Juve per fare il vice Di Gregorio Perin in uscita

2025-07-14 17:20:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Porte girevoli in casa Juve. Alle spalle del titolarissimo Michele Di Gregorio potrebbero esserci delle novitĂ nelle prossime settimane. Mattia Perin, infatti, dovrebbe lasciare Torino per andare a fare il titolare altrove. L’estremo difensore originario di Latina era stato accostato al Milan nei giorni scorsi, in virtĂą della grande stima di Max Allegri nei suoi confronti, ma i rossoneri hanno virato su Pietro Terracciano (Fiorentina) come vice Maignan. Al numero uno bianconero restano sempre interessate Sassuolo, Bologna e Como. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Lo ricordate? Può tornare alla Juve per fare il vice Di Gregorio. Perin in uscita

