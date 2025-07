Brigitte Macron transessuale | è guerra in tribunale

Brigitte Macron fa ricorso in Cassazione dopo l'assoluzione da parte della corte d'appello di Parigi di due donne accusate di aver fatto circolare sul web la notizia secondo cui la première dame di Francia sarebbe transgender. Lo ha fatto sapere l'avvocato di Brigitte, Jean Ennochi, citato dall'agenzia France Presse. Ricorso in Cassazione anche per il fratello della première dame. Le donne alla sbarra hanno rilanciato una clamorosa bufala diventata virale non solo in Francia, ma anche negli Stati Uniti, dove è stata rilanciata da figure dell’estrema destra, come Candace Owens, nel pieno della campagna presidenziale americana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Brigitte Macron transessuale": è guerra in tribunale

