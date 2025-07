Passano i giorni e ancora nessun nuovo arrivo dalle parti di Trigoria, quelli che Gasperini si augurava di avere all’inizio di un ritiro estivo iniziato invece con coloro che hanno portato a termine la scorsa stagione. Si lavora instancabilmente per accontentare il mister, tanto in attacco con Ferguson quanto per un centrocampo che vede da un lato l’ all-in per Rios e dall’altro l’interesse mai tramontato per El Aynaoui, ma la priorità è una: l’affare Wesley va portato a casa, senza se e senza ma, per assicurarsi quell’esterno che il Gasp brama dai tempi di Bergamo. Fumata bianca vicina, ma bisogna fare i conti col Flamengo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Affare Wesley, il Flamengo alza la voce: “Nessuna necessità di vendere giocatori”