Nuovo San Siro riunione tesa in Comune | corsa contro il tempo per chiudere entro luglio

Il sindaco Sala ha proposto una tabella di marcia serratissima per arrivare alla vendita dell'area a Milan e Inter entro il termine del 31 luglio, ma permangono molti dubbi. E le opposizioni protestano con cori da stadio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuovo San Siro, riunione tesa in Comune: corsa contro il tempo per chiudere entro luglio

In questa notizia si parla di: luglio - entro - siro - riunione

Enti locali, i Comuni siciliani dovranno presentare la selezione di interventi da finanziare entro l'11 luglio - "La Regione Siciliana, tramite l’assessorato alle Autonomie locali, è disponibile a fornire agli enti territoriali ogni supporto e chiarimento necessario per la definizione degli interventi strategici a valere sui fondi del Pr Fesr 2021-2027 destinati allo sviluppo delle Aree urbane funzionali.

Riqualificazione del Villaggio Minatori: interventi conclusi entro luglio - Arezzo, 8 luglio 2025 – Si avviano alla conclusione gli i nterventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici del complesso residenziale “Villaggio Minatori” in via Minatori 35 a San Giovanni Valdarno.

Concorso guide turistiche 2025: esame entro luglio e novità su ricorso ANGT - Il concorso guide turistiche 2025 entra nel vivo. Il Ministero del Turismo, durante gli ultimi incontri con le principali associazioni di categoria, ha chiarito tempistiche, modalità delle prove e lo stato del ricorso ANGT che minaccia di rallentare l’intero iter.

Il tema San Siro torna in Consiglio Comunale: nuova riunione in programma per il 14 luglio Vai su X

Mercoledì 9 luglio 2025, la Polizia di Stato ha eseguito, tra le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza e Como, 9 perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di altrettanti cittadini italiani indagati, a vario titolo, per i reati di as Vai su Facebook

San Siro in vendita, corsa contro il tempo: Sala vuole chiudere entro luglio. Tensioni in maggioranza; Nuovo San Siro, riunione tesa in Comune: corsa contro il tempo per chiudere entro luglio; San Siro: riunione maggioranza con Sala, ipotesi delibera lunedì.

San Siro: riunione maggioranza con Sala, ipotesi delibera lunedì - Chiudere l'accordo con i club nei prossimi giorni, portare la delibera sulla vendita dello stadio in giunta lunedì e convocare un paio di commissioni la prossima settimana per poi approdare in Consigl ... Come scrive msn.com

Sala su San Siro: «Ci sono tanti ostacoli, speriamo di chiudere entro il 31 luglio» - «Sono solo preoccupato del fatto che riusciamo a trovare un accordo che deve essere di mutuo interesse», ha detto il sindaco di Milano. Si legge su calcioefinanza.it