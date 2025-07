CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto di fondo femminile a Singapore. Si inizia con la distanza olimpica e dunque più attesa, la 10 km che negli ultimi tempi grazie a Taddeucci ha riservato grandi soddisfazioni al nuoto di fondo azzurro. Il terzo posto di Ginevra Taddeucci a Parigi lo scorso anno ha regalato all’Italia l’ennesima medaglia olimpica nel nuoto in acque libere, salvando una spedizione che non ha invece visto azzurri sul podio in campo maschile. La stagione del nuoto in acque libere entra nel vivo con uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’anno: i Campionati Mondiali 2025, in programma dal 15 al 20 luglio nella spettacolare cornice del Palawan Beach Club sull’isola di Sentosa, a Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Ginevra Taddeucci si gioca una medaglia