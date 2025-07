Vaciago su Vlahovic | Questa storia finirà malissimo la gestione è stata demenziale

Guido Vaciago, ha dedicato un editoriale al "braccio di ferro" in corso tra Dusan Vlahovic, accostato al Milan e la Juventus.

Vaciago durissimo: «Vlahovic e Kolo Muani sembravano giocare in un’altra squadra. Da quando è andato via CR7…». La sua analisi dopo Parma - di Redazione JuventusNews24 Vaciago durissimo sulla Juve dopo la brutta sconfitta di Parma che rischia di complicare di molto il cammino verso la qualificazione alla Champions.

Vaciago duro sulla vicenda Vlahovic: «Che finisse così era scontato, l’anno scorso è stata gestita in modo demenziale! Ora è una partita di poker, le colpe vanno…» - di Redazione JuventusNews24 Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato così della vicenda relativa a Dusan Vlahovic che sta bloccando il calciomercato della Juventus.

Chi è più forte nel braccio di ferro Juve-Vlahovic? Il Milan è in agguato, ma molto dipende da Vlahovic e dalle sue richieste...

