La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ha firmato la revoca di quasi novanta milioni di euro complessivi di credito d'imposta per la società di produzione cinematografica Sipario Movies fondata di Andrea Iervolino. Nello specifico, si tratta 66 milioni di euro già assegnati e di 22 milioni richiesti per oltre 40 opere cinematografiche attribuibili alla società : all'origine del provvedimento  le segnalazioni partite già dal 2020 dalla DGCA e poi raccolte dalla Guardia di Finanza, che ha poi svolto le indagini, soprattutto per quanto riguarda la congruità dei prezzi relativi alle spese dichiarate dalla società . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stop da 60 milioni per la Sipario di Iervolino: irregolarità nei bilanci