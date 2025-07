Parigi 80 arresti 27 minori per fatti legati alla Parata 14 luglio

Parigi, 14 lug. (askanews) - A Parigi, 80 persone, tra cui 27 minori, sono in custodia cautelare per accuse legate ai festeggiamenti del 14 luglio. Lo ha dichiarato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, in conferenza stampa. "Ci sono quindi 95 provvedimenti di custodia cautelare, ma 80 sembrano essere collegati alle festività del 14 luglio, e sono stati etichettati come festa nazionale del 14 luglio. 53 di questi riguardano adulti e si riferiscono a quanto segue: attacchi alle forze dell'ordine, contiamo 8 provvedimenti di custodia cautelare, di cui 3 per violenza aggravata. Questo significa implicitamente che gli altri provvedimenti di custodia cautelare potrebbero essere per ribellione o oltraggio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Parigi, 80 arresti (27 minori) per fatti legati alla Parata 14 luglio

