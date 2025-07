Basket LBA | Sky sarà la casa della Serie A per il triennio 25-28

Sky annuncia l'acquisizione dei diritti pay per le stagioni 20252026, 20262027 e 20272028 del campionato italiano di Serie A di basket - LBA. Nella Casa dello Sport un'altra grande novità per il nuovo canale Sky Sport Basket, che riunisce il basket italiano, europeo e statunitense. La Serie A - LBA sarà infatti un altro importante pilastro dell'offerta di Sky dedicata al basket, che comprende i Campionati FIBA Eurobasket 2025, in programma dal 27 agosto; l'EuroLeague e l'EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove sfide della NBA. Per le prossime tre stagioni, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile assistere in diretta a: 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per giornata dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Basket LBA: Sky sarà la casa della Serie A per il triennio 25-28

In questa notizia si parla di: basket - serie - sarà - casa

Basket Serie B Nazionale Play-In. San Giobbe Chiusi si gioca il futuro. Oggi gara decisiva contro la Luiss - Si gioca stasera il secondo e decisivo turno del play-in. San Giobbe Chiusi in campo a Roma, contro la Luiss, per un posto nei playoff: quaranta minuti secchi per decidere chi andrà a sfidare Legnano, seconda classificata nell’altro girone.

Basket, serie B | Pielle-Ruvo di Puglia, alta tensione nel dopo partita: campo squalificato due giornate, playoff in campo neutro - La temuta stangata, considerata la richiesta della Procura federale, non c'è stata. Ma la Pielle targata Toscana Legno sarà comunque costretta a giocare le gare interne del primo turno dei playoff contro San Vendemiano lontano dal PalaMacchia.

Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto - Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della serie scudetto. L’ Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva.

NUOVO INNESTO IN CASA CBF! ? Siamo felici di annunciare l’arrivo di Ardion Idrizi nel Club Basket Frascati! Ardion farà parte del roster Under 17 Eccellenza, Under 19 Gold e sarà inserito anche nella rosa della Serie C Maschile. Il suo percorso parl Vai su Facebook

Diana: Sono tornato a casa. Mercato? Ecco che giocatori voglio; Virtus Bologna - Brescia, Finale Scudetto Serie A Basket 2025: programma, orario e dove vedere le partite dei playoff; New Basket ospita Rimini per i playoff: il fattore casa sarà importante.