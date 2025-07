Mercato Juve tutto bloccato tra Osimhen e il Galatasaray! Il Napoli esige il pagamento entro il 2026 | dentro all’affare legato al nigeriano

Mercato Juve, tutto bloccato tra Osimhen e il Galatasaray: gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. La trattativa per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray continua ad essere una vera e propria telenovela. Nonostante i contatti frequenti tra i due club, la situazione rimane ancora in sospeso, con il Napoli che non sembra intenzionato a cedere facilmente il suo attaccante di punta. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, esperto di mercato, il Galatasaray ha inviato una nuova offerta per Osimhen nella serata di venerdì, che è stata formalizzata via PEC. La proposta include un pagamento iniziale di 40 milioni di euro, da versare entro la fine di luglio, con ulteriori 35 milioni di euro suddivisi in due rate da 17,5 milioni ciascuna, da saldare nel maggio 2026 e maggio 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

