La famiglia di Satnam Singh è in Italia la madre | Giustizia per mio figlio

Satnam Singh è morto il 19 giugno 2024 in un incidente sul lavoro nelle campagne di Latina. Il titolare del posto dove era impiegato lo ha scaricato in strada senza un braccio, lasciandolo a morire dissanguato e fuggendo senza portarlo in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Piazza Satnam Singh”: gli studenti cambiano i nomi alle vie e ricordano così i morti sul lavoro - Strade, vie e piazze intitolate a coloro che hanno perso la vita sul lavoro. E’ l’iniziativa che nella notte è stata portata a termine a Roma dalla Rete degli Studenti Medi che per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ha rinominato alcune vie simboliche della Capitale dedicandole alle tante.

Viale Lorenzo Parelli e via Satnam Singh, così gli studenti romani ricordano i morti sul lavoro - Un blitz notturno per ricordare i tanti morti sul lavoro, anche giovanissimi impegnati nei percorsi di Pcto, l'ex alternanza scuola-lavoro.

Satnam Singh, il proprietario di casa del bracciante morto: “Boccheggiava, era agonizzante” - “ Boccheggiava, era agonizzante. Aveva il braccio amputato e tagli in tutto il corpo “. Così ha descritto le condizioni di Satnam Singh il proprietario di casa che per un anno e mezzo ha ospitato la compagna e il bracciante agricolo indiano di 31 anni, deceduto dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto nel giugno 2024 nelle campagne di Cisterna di Latina.

I familiari di Satnam Singh in Italia, la madre in lacrime: “Giustizia per mio figlio” - La chiede in lacrime la mamma di Satnam Singh, il giovane bracciante indiano morto per dissanguamento ... Riporta dire.it

Satnam Singh, i familiari arrivano in Italia accolti dalla Cgil - In programma iniziative commemorative e incontri istituzionali con la Regione Lazio e in Senato. Scrive latinatoday.it