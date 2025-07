Grillo jr sentenza slitta a settembre

19.35 La sentenza per violenza sessuale di gruppo a Tempio Pausania, che vede imputati Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, è stata rinviata a settembre. Il pronunciamento, atteso per oggi dopo l'arringa dell'avvocato Mariano Mameli e le eventuali repliche del procuratore capo Gregorio Capasso, non è arrivato per mancanza di tempo. Capasso ha chiesto la condanna a 9 anni per tutti gli imputati. L'udienza riprenderĂ l'1 e 2 settembre, con possibile prosecuzione il 3, per repliche e controrepliche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it