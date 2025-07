ATP Bastad 2025 risultati 14 luglio | agli ottavi Jesper de Jong battuto William Rejchtman Vinciguerra

Si è aperto quest’oggi il primo turno del tabellone principale di singolare maschile dei Nordea Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 scattato sulla terra battuta outdoor di Bastad, in Svezia: l’Italia ha potuto esultare per la vittoria di Luciano Darderi, che si è qualificato per gli ottavi di finale. Il tabellone a 28 ha previsto un bye per le prime quattro teste di serie, ammesse di diritto al secondo turno, ovvero gli argentini Francisco Cerúndolo (1) e Sebastián Báez (4), il lusitano Nuno Borges (3) ed il neerlandese Tallon Griekspoor (2). Per il main draw, inoltre, si sono giocati due incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it

