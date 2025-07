The Girlfriend Amazon pubblica il primo teaser della sua nuova serie con Olivia Cooke

Prime Video ha pubblicato le prime immagini e il teaser trailer dell'attesissima serie drammatica The Girlfriend, con Robin Wright e Olivia Cooke. La serie di sei episodi è basata sull'omonimo romanzo di Michelle Frances e sarĂ disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 10 settembre. "The Girlfriend" segue " Laura (Wright), una donna che apparentemente ha tutto: una carriera scintillante, un marito amorevole e il suo prezioso figlio, Daniel. La sua vita perfetta inizia a sgretolarsi quando Daniel porta a casa Cherry (Cooke), una ragazza che cambia tutto. Dopo una presentazione tesa, Laura si convince che Cherry stia nascondendo qualcosa.

