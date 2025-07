Firmato il decreto per l’autoimpiego | fino a 650 euro mensili per le assunzioni di giovani e donne

Il ministro del Lavoro Calderone ha firmato il decreto sull’autoimpiego che destina 800 milioni di euro per l’assunzione dei giovani e delle donne. Incentivi di straordinaria portata che aumentano per chi vive al Sud e che hanno fatto registrare il plauso del centrodestra. Cosa prevede il decreto lavoro. Il bonus giovani, previsto nel decreto Coesione, prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 mai occupati stabilmente. Il beneficio arriva fino a 500 euro al mese per due anni, che salgono a 650 euro per le imprese del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Firmato il decreto per l’autoimpiego: fino a 650 euro mensili per le assunzioni di giovani e donne

In questa notizia si parla di: firmato - decreto - autoimpiego - euro

Oltre 83 milioni di euro per mense scolastiche e tempo pieno: firmato il decreto. Più del 65% delle risorse al Sud - Un nuovo impulso arriva per la scuola grazie al decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che autorizza lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione e la messa in sicurezza delle mense scolastiche.

Lo stadio Rocchi è ufficialmente di proprietà del Comune, Sabatini: "Rocca ha firmato il decreto" - “Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato oggi il decreto di trasferimento della proprietà dello stadio Enrico Rocchi al Comune di Viterbo".

Comunità Energetiche, firmato decreto che modifica disciplina incentivi - ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che introduce importanti modifiche alla disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo.

Firmato il decreto per l’autoimpiego: fino a 650 euro mensili per le assunzioni di giovani e donne Vai su X

Quali sono le novità e gli incentivi all'autoimpiego? Vai su Facebook

Incentivi all’autoimpiego, firmato decreto attuativo: le novità ; Min.Lavoro: firmato il decreto attuativo per gli incentivi all’autoimpiego; Autoimpiego: firmato il decreto per gli incentivi.

Incentivi all’autoimpiego, firmato decreto attuativo: le novità - Il 12 luglio è stato firmato il decreto che dà attuazione agli incentivi per autoimpiego, lavoro autonomo e professionale previsti dagli articoli 17 e 19 del decreto Coesione. Secondo tg24.sky.it

Lavoro: Dipartimento programmazione, firmato decreto incentivi all'autoimpiego - E' stato firmato il decreto attuativo in materia di incentivi all'autoimpiego, con risorse per 800 milioni di euro. Secondo ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com