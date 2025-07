Perché Pierluigi Dellano è indagato per omissione di soccorso nel caso del piccolo Allen

Il bambino era scomparso per 36 ore, la Procura: ‘Dellano avrebbe potuto evitare l’angoscia e il pericolo’. Lieto fine ma anche un alone di mistero attorno alla scomparsa del piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni sparito per 36 ore da un campeggio nella frazione Latte di Ventimiglia. Dopo giorni di ricerche, mobilitazioni e apprensione, la notizia dell’indagine a carico di Pierluigi Dellano, 63 anni, residente proprio nella zona della scomparsa, apre nuovi interrogativi. L’uomo, inizialmente considerato solo un testimone, è ora formalmente indagato per omissione di soccorso. Una decisione presa dalla Procura di Imperia in seguito alla relazione dettagliata trasmessa dai carabinieri al procuratore capo Alberto Lari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Perché Pierluigi Dellano è indagato per omissione di soccorso nel caso del piccolo Allen

L'uomo che ha visto Allen prima della scomparsa, Pierluigi Dellano: 'L'ho portato in villa, poi per strada' - Allen Bernard Ganao ritrovato a Ventimiglia: 'Diceva papà e mi tirava per mano'. Una frase semplice, quasi sussurrata, che ha aperto uno squarcio nel mistero: "Diceva papà e mi tirava per mano".

Pierluigi Dellano, il "testimone" che aveva incontrato Allen a Ventimiglia: «Io negligente ma volevo solo aiutare» - Si chiama Pierluigi Dellano e ha una villa a Latte, frazione di Ventimiglia in provincia di Imperia. È stata per molto tempo l'ultima persona che ha visto Allen Bernard Ganao, il bambino autistico scomparso e poi ritrovato nel camping.

Pierluigi Dellano indagato per omissione di soccorso, il testimone era stato l'ultimo a vedere Allen prima della scomparsa - Omissione di soccorso. Questa l'accusa formalizzata a Pierluigi Dellano, il testimone che nella prima serata di venerdì 11 luglio ha incontrato il piccolo Allen Bernard Ganao prima che il.

