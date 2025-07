Immissioni in ruolo tabella posti per regione e non solo 150 preferenze GaE e GPS | le info utili QUESTION TIME con Cannas LIVE Martedì 15 luglio alle 14 | 30

Oltre 48mila le immissioni in ruolo tra posto comune e sostegno (più circa 6mila posti per i docenti di religione). Decreto con l'allegato A e la ripartizione dei posti per regione è stato pubblicato. C'è, dunque, adesso grandissima attesa per capire cosa succederà a livello di classi di concorso. Non solo: giovedì 17 luglio inizia la procedura per la scelta delle 15o preferenze per il conferimento degli incarichi a tempo determinato da GaE e GPS, senza dimenticare la nuova procedura della conferma del docente di sostegno. L'articolo Immissioni in ruolo, tabella posti per regione e non solo, 150 preferenze GaE e GPS: le info utili. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

