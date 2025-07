Trump minaccia Putin | Sono deluso da lui accordo per la pace o dazi al 100 per cento

Donald Trump è tornato a parlare di Vladimir Putin e ha minacciato dazi secondari per chi commercia con la Russia se non si dovesse arrivare alla pace tra Mosca e l’Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, dallo Studio Ovale, ha confermato l’accordo per inviare ancora armi a Kyiv e ha sottolineato che «gli Usa non pagheranno nulla. Le produrremo e gli europei pagheranno». Parole che aveva già pronunciato in un post su Truth, ma che non sono finite. Poco dopo, infatti, il tycoon ha parlato di un’operazione, quella dell’invio del materiale militare, «coordinata con la Nato». Trump contro Putin: «Deluso da lui». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump minaccia Putin: «Sono deluso da lui, accordo per la pace o dazi al 100 per cento»

