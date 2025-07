La festa di Lamine Yamal entra nel mirino del governo spagnolo | il Ministero chiede un'indagine

Il governo spagnolo ha chiesto di indagare sulla festa di compleanno di Lamine Yamal: avrebbe violato la legge sulla disabilità ingaggiando persone affette da nanismo per fare intrattenimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lamine Yamal e le regole della festa per i 18 anni: gli invitati sapranno il posto solo 24 ore prima - Lamine Yamal compirà 18 anni il 13 luglio. La sera precedente inizierà la festa dei 18 anni del calciatore del Barcellona, che ha invitato cantanti, tiktoker e sportivi.

Lamine Yamal, festa da sogno per i 18 anni: location svelata all'ultimo minuto, divieto di smartphone, lista (infinita) di invitati vip e la 10 di Messi in regalo - Lamine Yamal diventerà maggiorenne domenica 13 luglio 2025, ma già è uno dei calciatori più forti al mondo: a nemneno 18 anni ha vinto già sei trofei tra.

Lamine Yamal ha assunto persone affette da nanismo come intrattenitori alla sua festa di compleanno - Polemiche per il compleanno di 18 anni di Lamine Yamal: persone affette da nanismo sono state assunte come intrattenitori e nelle scorse ore l'evento, diventato uno più chiacchierati dell'estate spagnola, è finito al centro di numerose critiche.

L'associazione Adee ha condannato «l'ingaggio di persone con nanismo come parte dell'intrattenimento in occasione della festa per il diciottesimo compleanno di Lamine Yamal». Ma il calciatore spagnolo non è il primo

