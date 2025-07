Water Festival 2025 di Pokémon GO | guida agli eventi e ai premi

Il mondo di Pokémon GO si prepara ad accogliere un nuovo evento settimanale, il Water Festival 2025, che promette di offrire numerosi vantaggi e novità ai giocatori. Questa manifestazione, in programma dal 15 al 20 luglio 2025, rappresenta un'occasione imperdibile per catturare Pokémon rari, affrontare nuove sfide e scoprire debutti esclusivi. Di seguito, un'analisi dettagliata delle principali caratteristiche dell'evento, dai Pokémon disponibili alle ricompense offerte. debutto e spawn dei Pokémon durante il water festival 2025. un debutto regionale del Pokémon Tatsugiri. Uno degli aspetti più attesi del Water Festival 2025 è il debutto di Tatsugiri, un Pokémon della nona generazione disponibile in tre diverse varianti a seconda delle regioni del mondo.

