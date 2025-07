Tour de France Yates vince tappa Healy nuova maglia gialla

Vittoria di tappa a Simon Yates, che un mese fa si è aggiudicato il Giro d’Italia, e maglia gialla che passa da Tadej Pogacar a Ben Healy. Nella prima vera impegnativa tappa di montagna e alla vigilia del primo giorno di riposo per poi scalare i Pirenei, il Tour de France si infiamma e regala emozioni agli appassionati. Lo sloveno sapeva che i 163 chilometri di oggi da Ennezat a Le Mont Dore,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tour de France, Yates vince tappa. Healy nuova maglia gialla

