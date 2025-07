Calciomercato Napoli arriva l' ufficialità su Osimhen | ha inviato un certificato medico agli azzurri

Victor Osimhen non si è presentato a Castel Volturno dove era atteso dal Napoli per il primo giorno di raduno. L'attaccante nigeriano - come reso noto dallo stesso club partenopeo - ha inviato un certificato medico a giustificazione della sua assenza. Intanto la trattativa con il Galatasaray. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, primo giorno di test a Castel Volturno: «Assente Osimhen, ha inviato un certificato medico» - Oggi lunedì 14 luglio è iniziata ufficialmente la stagione dei campioni d'Italia, il Napoli, con un primo gruppo di calciatori, si è ritrovato a Castel Volturno. Si legge su msn.com

