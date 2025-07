Vlahovic Milan nuovi contatti con l’attaccante della Juve! Sarebbe la soluzione più logica nel futuro del serbo | il motivo e cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Vlahovic Milan, nuovi contatti con l’attaccante della Juve: gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro del serbo. La trattativa per Dusan Vlahovic è destinata a essere uno dei temi più caldi del calciomercato bianconero, con il futuro del centravanti serbo ancora in bilico. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà , il trasferimento di Vlahovic al Milan rappresenterebbe una soluzione logica e sostenibile per entrambi i club. L’accordo, infatti, potrebbe rivelarsi vantaggioso per il club rossonero, che avrebbe la possibilità di rinforzare il reparto offensivo con un attaccante di talento ma anche per il calciomercato Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, nuovi contatti con l’attaccante della Juve! Sarebbe la soluzione più logica nel futuro del serbo: il motivo e cosa aspettarsi nei prossimi giorni

In questa notizia si parla di: serbo - vlahovic - milan - contatti

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - di Marco Baridon Infortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC.

Vlahovic Juventus, futuro già deciso? Le ultime novità tra rinnovo al ribasso e possibile cessione. Cosa filtra sull’attaccante serbo - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, futuro già deciso? Le ultime novità sul serbo: cosa filtra in vista della prossima stagione.

#Vlahovic-#Milan sarebbe per sostenibilità di cartellino (in attesa di capire ingaggio…) la soluzione più logica. Quasi 40 giorni fa i primi contatti tra il serbo e #Allegri. Ce ne sono stati altri (recenti…). Attesa per capire le eventuali dinamiche Vai su X

Dusan Vlahovic, il Napoli ci prova! Secondo quanto riportato da Paolo Paganini sul suo profilo ‘X’, nella giornata di ieri ci sarebbero stati dei contatti tra il DS Manna e l’entourage del serbo Gli azzurri sondando il terreno, ma sull’attaccante il Milan è più ava Vai su Facebook

Nuovo contatto Vlahovic-Juventus, braccio di ferro milionario per l'addio: si tratta sulla buonuscita, il Milan osserva; Vlahovic ha avuto altri contatti con Allegri: l'ipotesi Milan si fa largo ma a una sola condizione; Vlahovic apre al Milan di Allegri: contatti in corso, ma serve un’intesa.

Dall'Inghilterra: Vlahovic vuole il Milan - Dusan Vlahovic ha le idee chiare sul suo futuro: vuole restare in Italia e, più precisamente, al Milan. Da ilbianconero.com

Vlahovic Milan, non si placano le voci: nelle ultime ore nuovi contatti tra le parti, Allegri lo marca strettissimo. Tutti gli aggiornamenti - Vlahovic Milan, non si placano le voci: nelle ultime ore nuovi contatti tra le parti, Allegri lo marca strettissimo. Scrive juventusnews24.com