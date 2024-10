Raccolta fondi per aiutare gli alluvionati (Di giovedì 17 ottobre 2024) La cooperazione torna a sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni. Lo fa con una nuova Raccolta fondi, lanciata dai livelli nazionali e territoriali di Legacoop, da destinare ai Comuni coinvolti in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Le cooperative romagnole sono già mobilitate. Per contribuire è possibile utilizzare il conto corrente aperto da Legacoop nazionale (Causale: emergenza alluvione - Iban: IT38U0538703207000004272727). "La nuova e violenta alluvione che ha colpito recentemente Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha inferto un altro colpo molto duro alle nostre comunità — dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi —. Con questa nuova campagna di Raccolta fondi la cooperazione torna a dimostrare nel concreto i propri valori, cercando di alleviare in ogni modo le difficoltà delle famiglie, delle imprese e degli enti locali coinvolti. Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi per aiutare gli alluvionati Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La cooperazione torna a sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni. Lo fa con una nuova, lanciata dai livelli nazionali e territoriali di Legacoop, da destinare ai Comuni coinvolti in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Le cooperative romagnole sono già mobilitate. Per contribuire è possibile utilizzare il conto corrente aperto da Legacoop nazionale (Causale: emergenza alluvione - Iban: IT38U0538703207000004272727). "La nuova e violenta alluvione che ha colpito recentemente Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha inferto un altro colpo molto duro alle nostre comunità — dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi —. Con questa nuova campagna dila cooperazione torna a dimostrare nel concreto i propri valori, cercando di alleviare in ogni modo le difficoltà delle famiglie, delle imprese e degli enti locali coinvolti.

