Processo Open Arms, Vannacci non sarà a Palermo: "Ma sosterrò Salvini con la mente e con il cuore"

Processo Open Arms, arriva il giorno dell'udienza nell'ambito del Processo di primo grado che vede imputato Matteo Salvini. "Purtroppo non sarò lì fisicamente, ma col pensiero, col cuore e col sentimento. Lo sosterrò in questa battaglia per la giustizia". Così, ai nostri microfoni, il generale ed europarlamentare in quota Lega Roberto Vannacci.

Alle ore 10 di domani, venerdì 18 ottobre, Matteo Salvini è atteso in Aula al Tribunale di Palermo. La sua avvocata Giulia Bongiorno dovrà procedere con l'arringa difensiva nel Processo di primo grado che vede imputato l'ex ministro dell'Interno del governo giallo-verde (oggi vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).

