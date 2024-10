Dilei.it - Nunzia De Girolamo vuole il posto di Caterina Balivo, l’indiscrezione

(Di giovedì 17 ottobre 2024)a rischio. Pare cheDe, ex parlamentare oggi conduttrice in carriera, abbia messo gli occhi sullo spazio che da circa due anni è occupato dalla collega di Aversa. Quest’ultima continua a non ottenere i risultati sperati nonostante il suo programma – La volta buona – sia stato rinnovato per il secondo anno consecutivo dopo il flop dello scorso anno. E per questo i vertici Rai starebbero valutando un cambiamento importante in quella fascia di palinsesto.Desostituisce? Dopo il buon successo di Estate in diretta e Ciao Maschio,Devorrebbe maggiore spazio in televisione, dove è arrivata in seguito al suo addio alla politica.