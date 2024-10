Netanyahu e Biden coopereranno per rilascio degli ostaggi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente Usa Joe Biden "coopereranno per promuovere il rilascio degli ostaggi dopo la morte di Sinwar. Lo afferma in una nota l'ufficio del premier israeliano. Lo riporta Haaretz. Quotidiano.net - Netanyahu e Biden coopereranno per rilascio degli ostaggi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il premier israeliano Benyamine il presidente Usa Joeper promuovere ildopo la morte di Sinwar. Lo afferma in una nota l'ufficio del premier israeliano. Lo riporta Haaretz.

