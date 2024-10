Nathania Zevi presenta il suo libro ‘Il nemico ideale’ (Di giovedì 17 ottobre 2024) (LaPresse) – “Il libro nasce prima del 7 ottobre ed è diventato, suo malgrado, di drammatica attualità. Gli ebrei però sono stati per millenni e sono tuttora il nemico ideale perché sono poco conosciuti, ma ben inseriti nella società. Quindi su questo piccolo gruppo si possono appendere tutti i tipi di pregiudizi, cosa avvenuta nei secoli in maniera trasversale alle classi sociali, all’appartenenza politica e anche alla locazione geografica”. Sono queste le parole con cui Nathania Zevi, giornalista e autrice, spiega il significato del titolo del suo libro ‘Il nemico ideale’, un’opera edita da Rai Libri che è stato presentato oggi presso il Tempio di Adriano, a Roma, alla presenza, tra le altre personalità, della senatrice a vita Liliana Segre. Lapresse.it - Nathania Zevi presenta il suo libro ‘Il nemico ideale’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (LaPresse) – “Ilnasce prima del 7 ottobre ed è diventato, suo malgrado, di drammatica attualità. Gli ebrei però sono stati per millenni e sono tuttora ilideale perché sono poco conosciuti, ma ben inseriti nella società. Quindi su questo piccolo gruppo si possono appendere tutti i tipi di pregiudizi, cosa avvenuta nei secoli in maniera trasversale alle classi sociali, all’appartenenza politica e anche alla locazione geografica”. Sono queste le parole con cui, giornalista e autrice, spiega il significato del titolo del suo‘Il, un’opera edita da Rai Libri che è statoto oggi presso il Tempio di Adriano, a Roma, alla presenza, tra le altre personalità, della senatrice a vita Liliana Segre.

