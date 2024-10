MotoGP GP Australia 2024, Martin: “La pressione un privilegio, il titolo un sogno” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La pressione è un privilegio, mi sento fortunato ad averla perché vuol dire che sto lottando per qualcosa di importante”. Così Jorge Martin, in un’intervista a MotoGP.com, presenta il weekend di Phillip Island, quartultimo appuntamento della stagione. Lo spagnolo della Ducati Pramac si presenta un vantaggio di appena 10 punti su Francesco Bagnaia, ma ragiona ancora da inseguitore: “È più facile essere dietro, perché devi solo spingere, mentre quando sei davanti è più difficile perché pensi di più. Per questo, la mia strategia è pensare comunque di essere dietro, dare tutto senza badare al resto. Il titolo è un grande sogno, al momento ho il 50% di possibilità di vincerlo”. MotoGP GP Australia 2024, Martin: “La pressione un privilegio, il titolo un sogno” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Laè un, mi sento fortunato ad averla perché vuol dire che sto lottando per qualcosa di importante”. Così Jorge, in un’intervista a.com, presenta il weekend di Phillip Island, quartultimo appuntamento della stagione. Lo spagnolo della Ducati Pramac si presenta un vantaggio di appena 10 punti su Francesco Bagnaia, ma ragiona ancora da inseguitore: “È più facile essere dietro, perché devi solo spingere, mentre quando sei davanti è più difficile perché pensi di più. Per questo, la mia strategia è pensare comunque di essere dietro, dare tutto senza badare al resto. Ilè un grande, al momento ho il 50% di possibilità di vincerlo”.GP: “Laun, ilun” SportFace.

