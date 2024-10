Morto Liam Payne, ex componente degli One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ Morto Liam Payne, ex componente degli One Direction, una delle più famose boy band. Payne, 31 anni, è deceduto a causa di una caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires, Payne si trovava in Argentina in vacanza in compagnia della fidanzata e il 2 ottobre aveva fatto un’apparizione durante il concerto del suo ex compagno di band Niall Horan, alla Movistar Arena. Qualche ora prima della sua caduta Liam Payne aveva dato in escandescenze, forse sotto l’effetto di droga e alcool, recando dei danni all’hotel. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di una caduta accidentale. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino “Clarin”, quando gli agenti di polizia sono entrati nella stanza al terzo piano, hanno trovato dosi di droga, oggetti per consumarla, danni a un televisore e a mobili. Unlimitednews.it - Morto Liam Payne, ex componente degli One Direction Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’, exOne, una delle più famose boy band., 31 anni, è deceduto a causa di una caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires,si trovava in Argentina in vacanza in compagnia della fidanzata e il 2 ottobre aveva fatto un’apparizione durante il concerto del suo ex compagno di band Niall Horan, alla Movistar Arena. Qualche ora prima della sua cadutaaveva dato in escandescenze, forse sotto l’effetto di droga e alcool, recando dei danni all’hotel. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di una caduta accidentale. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino “Clarin”, quando gli agenti di polizia sono entrati nella stanza al terzo piano, hanno trovato dosi di droga, oggetti per consumarla, danni a un televisore e a mobili.

