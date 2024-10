Mo: Meloni, 'con morte Sinwar si inizi nuova fase, liberi ostaggi e cessate fuoco' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) - "Con la morte di Yahya Sinwar viene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. La mia convinzione è che ora si debba iniziare una nuova fase: è tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati, che si proclami un immediato cessate il fuoco e che si avvii la ricostruzione a Gaza". Così la premier Giorgia Meloni, in viaggio verso la Giordania. "Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile, che conduca alla soluzione dei due Stati", conclude. Liberoquotidiano.it - Mo: Meloni, 'con morte Sinwar si inizi nuova fase, liberi ostaggi e cessate fuoco' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) - "Con ladi Yahyaviene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. La mia convinzione è che ora si debbaare una: è tempo che tutti glisiano rilasciati, che si proclami un immediatoile che si avvii la ricostruzione a Gaza". Così la premier Giorgia, in viaggio verso la Giordania. "Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile, che conduca alla soluzione dei due Stati", conclude.

