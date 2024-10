Minacce di morte e intimidazioni alla madre: divieto di avvicinamento per il figlio violento (Di giovedì 17 ottobre 2024) LECCE - Il giudice per le indagini preliminari, Stefano Sala, ha accolto la richiesta del pm e ha disposto un’ordinanza di divieto di avvicinamento, e l’applicazione del braccialetto elettronico, per un 36enne residente a Lizzanello. E’ accusato di tentata estorsione aggravata e continuata e di Lecceprima.it - Minacce di morte e intimidazioni alla madre: divieto di avvicinamento per il figlio violento Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) LECCE - Il giudice per le indagini preliminari, Stefano Sala, ha accolto la richiesta del pm e ha disposto un’ordinanza didi, e l’applicazione del braccialetto elettronico, per un 36enne residente a Lizzanello. E’ accusato di tentata estorsione aggravata e continuata e di

