Migranti: Magi, Scarpa e Ciani arrivati in Albania al Cpr di Gjader (2) (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) - Anche la deputata di Avs Francesca Ghirra è attesa in Albania per unirsi al gruppo di deputati italiani impegnati in queste ore in un sopralluogo nei centri di accoglienza per Migranti allestiti dall'Italia. Liberoquotidiano.it - Migranti: Magi, Scarpa e Ciani arrivati in Albania al Cpr di Gjader (2) Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) - Anche la deputata di Avs Francesca Ghirra è attesa inper unirsi al gruppo di deputati italiani impegnati in queste ore in un sopralluogo nei centri di accoglienza perallestiti dall'Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Meloni illustra il piano Albania a 11 leader Ue - Partecipano anche, informano fonti italiane, Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Slovacchia e Commissione Europea. . (Adnkronos) – A Bruxelles l’incontro informale sul dossier migratorio, promosso dall’Italia insieme a Danimarca e Paesi Bassi, con gli Stati più interessati al tema, in particolare alle soluzioni "innovative" in materia. (Lidentita.it)

Migranti : Magi - Scarpa e Ciani arrivati in Albania al Cpr di Gjader/Rpt - Roma, 17 ott (Adnkronos) - Il deputato e segretario di Più Europa, **Riccardo** Magi è appena arrivato in Albania. Si sta dirigendo verso il Cpr di Gjader, dove questa notte sono stati trasferiti i migranti dal porto. Ci sono anche Rachele Scarpa e Paolo Ciani del Pd. (Liberoquotidiano.it)

Quattro migranti riportati in Italia dall’Albania - l’arrivo a Brindisi - (Adnkronos) – Quattro dei 16 migranti trasportati in Albania a bordo della nave Libra della Marina Militare stanno facendo rientro in Italia. Si tratta di due minori e di due vulnerabili che non sono risultati idonei nel corso dei controlli all'hotspot di Schengjin. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa ... (Webmagazine24.it)