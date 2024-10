Medioriente: Idf e Shin Bet confermano morte Sinwar (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Le forze israeliane di difesa e lo Shin Bet in una nota congiunta hanno confermato la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar. Le recenti operazioni condotte da Idf e Shin Bet, spiegano, hanno ridotto l’area dell’attività di Sinwar, portando infine alla sua morte. La dichiarazione sottolinea che nelle ultime settimane, la 162esima Divisione e la Divisione Gaza hanno operato nella Striscia in aree in cui l’intelligence indicava che si fossero nascosti alti funzionari di Hamas. Una forza della 828esima Brigata Bislamach ha ucciso tre miliziani, e uno di questi è stato identificato oggi come Sinwar. Lapresse.it - Medioriente: Idf e Shin Bet confermano morte Sinwar Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Le forze israeliane di difesa e loBet in una nota congiunta hanno confermato ladel leader di Hamas Yahya. Le recenti operazioni condotte da Idf eBet, spiegano, hanno ridotto l’area dell’attività di, portando infine alla sua. La dichiarazione sottolinea che nelle ultime settimane, la 162esima Divisione e la Divisione Gaza hanno operato nella Striscia in aree in cui l’intelligence indicava che si fossero nascosti alti funzionari di Hamas. Una forza della 828esima Brigata Bislamach ha ucciso tre miliziani, e uno di questi è stato identificato oggi come

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bao Publishing presenta AIN’T NO GRAVE – SFIDA ALLA MORTE di Skottie Young e Jorge Corona - Scrittore e illustratore, ha all’attivo opere come We are… Robin, Nightwing e The Flash per DC Comics, Big Trouble in Little China: Old Man Jack, Adventure Time Comics, The Storyteller: Dragons di Jim Henson e altri per BOOM! Studios. Jorge vive a Denver, Colorado con sua moglie e collega, Morgan Beem. (Nerdpool.it)

Scambio di prigionieri - Washington e Berlino volevano Navalny. Così la sua morte improvvisa ha cambiato la trattativa - Lo stesso giorno un altro tribunale condanna Alsu Kurmasheva, giornalista russo-americana della radio statunitense Free Europe/Radio Liberty, arrestata nel 2023. Ma Biden ha bisogno di un accordo: Donald Trump sta crescendo nei sondaggi e continua a promettere che “un mese dopo la sua elezione”, a novembre, Gerskhovic sarà libero: “Putin lo farà per me”. (Ilfattoquotidiano.it)