Lapresse.it - Medioriente, bombardieri Usa attaccano bunker Houthi in Yemen

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Resta alta la tensione in. Nuove accuse da parte della missione Unifil, che attacca Israele per un nuovo bombardamento delle forze armate di Tel Aviv a una delle sue postazioni. Intanto, istealth B-2 a lungo raggio statunitensi hanno lanciato attacchi aerei contro isotterranei utilizzati dai ribellidello. Lo hanno riferito funzionari, spiegando che non è chiaro quali danni siano stati arrecati negli attacchi. E’ raro che il B-2 Spirit venga utilizzato negli attacchi contro gli, che da mesile navi nel corridoio del Mar Rosso a causa della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. 07:00 Idf, abbattuto drone su Mediterraneo diretto verso Israele L’esercito israeliano ha affermato di aver abbattuto un drone sul Mar Mediterraneo diretto verso Israele.