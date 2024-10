Oasport.it - LIVE Galatasaray-Roma 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Giugliano fallisce dal dischetto al 45?, giallorosse avanti all’intervallo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 L’errore dagli undici metri dinon intacca minimamente quanto di buono mostrato dallaal termine della prima frazione. Derby giallorosso in totale direzione capitale. Le ragazze di Spugna hanno interpretato al meglio la gara, sin dalle prime battute. La zuccata in avvio di Cissoko (prima gioia giallorossa per la francese) ha aperto il valzer della. Le capitoline hanno legittimato il vantaggio senza concedere alcuna chance alle padrone di casa, sino al raddoppio meritato di Giacinti. La strada è stata tracciata, ora manca il tris per mandare in archivio le speranze delle turche. 47? Duplice fischio dell’arbitro.0-2 sul. Appuntamento a tra poco per la ripresa! 46?sbaglia ildi rigore! Incrocia a mezza altezza: Yaman tocca e manda sulla traversa.