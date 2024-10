LIVE Galatasaray-Roma 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Giacinti cala il bis giallorosso (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27? Viens cestina il gol dello 0-3: da due passi, di sinistro, non scarta l’invito radente di Thogersen da destra. 25? RADDOPPIO RomaA, 0-2. Ha segnato Giacinti: colpo di testa letale su cioccolatino da sinistra di Hanshaw! Gol importantissimo! 23? Conclusione pretenziosa di Greggi: tentativo destro dalla distanza: ingloba Yaman! 20? Alta la soluzione mancina di Thogersen. Servita splendidamente da Giugliano a destra, sterza dal limite ma calibra male il tiro che si spegne alto. 17? Yaman si supera e manda sopra la traversa la pennellata di destro di Giugliano dai 20 metri! 17? La Roma non deve avere frenesia nel cercare il raddoppio. Le turche difendono basse, serve pazienza per trovare il giusto giuzzo. Oasport.it - LIVE Galatasaray-Roma 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Giacinti cala il bis giallorosso Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27? Viens cestina il gol dello 0-3: da due passi, di sinistro, non scarta l’invito radente di Thogersen da destra. 25? RADDOPPIOA, 0-2. Ha segnato: colpo di testa letale su cioccolatino da sinistra di Hanshaw! Gol importantissimo! 23? Conclusione pretenziosa di Greggi: tentativo destro dalla distanza: ingloba Yaman! 20? Alta la soluzione mancina di Thogersen. Servita splendidamente da Giugliano a destra, sterza dal limite ma calibra male il tiro che si spegne alto. 17? Yaman si supera e manda sopra la traversa la pennellata di destro di Giugliano dai 20 metri! 17? Lanon deve avere frenesia nel cercare il raddoppio. Le turche difendono basse, serve pazienza per trovare il giusto giuzzo.

