Liam Payne, morto ex membro della boyband One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Payne, 31 anni, è stato ritrovato morto nell’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo. Il musicista britannico è caduto da un’altezza di circa 13 metri. Secondo La Nacion, la polizia è stata chiamata sul posto per contenere “un uomo aggressivo” che poteva essere “sotto l’effetto di droghe o alcol”. I soccorsi hanno confermato alla stampa locale che la morte è stata istantanea. Payne aveva raggiunto la fama negli anni 2010, dopo essere apparso nella versione britannica di ‘X Factor’. Insieme ai cantanti Harry Styles, Louis Tomlinson e Zyan, ha formato gli One Direction, la boyband più famosa dell’ultimo decennio. Il gruppo si è sciolto nel 2016. Da allora, Payne ha intrapreso la carriera da solista. Lapresse.it - Liam Payne, morto ex membro della boyband One Direction Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)James, exOne, èdopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires., 31 anni, è stato ritrovatonell’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo. Il musicista britannico è caduto da un’altezza di circa 13 metri. Secondo La Nacion, la polizia è stata chiamata sul posto per contenere “un uomo aggressivo” che poteva essere “sotto l’effetto di droghe o alcol”. I soccorsi hanno confermato alla stampa locale che la morte è stata istantanea.aveva raggiunto la fama negli anni 2010, dopo essere apparso nella versione britannica di ‘X Factor’. Insieme ai cantanti Harry Styles, Louis Tomlinson e Zyan, ha formato gli One, lapiù famosa dell’ultimo decennio. Il gruppo si è sciolto nel 2016. Da allora,ha intrapreso la carriera da solista.

