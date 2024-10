Le bollicine di lusso non tirano più. Calo in doppia cifra per il comparto wine e spirits del colosso Lvmh (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ricavi del cognac che scendono e vendite di bottiglie di champagne sempre più in Calo. Si fa nero il cielo attorno al settore wines & spirits di Lvmh, il colosso del lusso francese che sembra ormai aver messo il freno a mano sul fatturato del 2024. Il gruppo - che nel mondo del vino conta brand icona come Moët & Chandon, Dom Pérignon, Krug e Ruinart - ha pubblicato i dati del terzo trimestre, registrando una performance di 60,7 miliardi di euro inferiore alle attesa e un segno meno sul fatturato che non si vedeva dai tempi della pandemia. Un risultato su cui pesano soprattutto le perdite della divisione dedicata al beverage, che nei primi nove mesi di quest'anno ha portato a ricavi per 4,1 miliardi di euro, con un Calo a doppia cifra dell'-11%. Gamberorosso.it - Le bollicine di lusso non tirano più. Calo in doppia cifra per il comparto wine e spirits del colosso Lvmh Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ricavi del cognac che scendono e vendite di bottiglie di champagne sempre più in. Si fa nero il cielo attorno al settores &di, ildelfrancese che sembra ormai aver messo il freno a mano sul fatturato del 2024. Il gruppo - che nel mondo del vino conta brand icona come Moët & Chandon, Dom Pérignon, Krug e Ruinart - ha pubblicato i dati del terzo trimestre, registrando una performance di 60,7 miliardi di euro inferiore alle attesa e un segno meno sul fatturato che non si vedeva dai tempi della pandemia. Un risultato su cui pesano soprattutto le perdite della divisione dedicata al beverage, che nei primi nove mesi di quest'anno ha portato a ricavi per 4,1 miliardi di euro, con undell'-11%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borse in calo nonostante il taglio dei tassi cinesi - a Milano male lusso e banche - . Il recente taglio dei tassi della Fed di 50 punti base ha poi alimentato il dibattito su possibili mosse delle banche centrali europee, in particolare della BoE e della Bce. Lusso e banche in calo, buona apertura per Tim Tra i titoli con i maggiori rialzi della giornata a Piazza Affari spicca Telecom Italia, che registra un aumento dello 0,71% e raggiunge i 0,2417 euro per azione. (Quifinanza.it)

Borse europee in calo - effetto Fed già finito : a Milano male il lusso e auto - Una decisione presa anche dalla banca centrale cinese. Anche Banco Bpm e Hera hanno segnato un progresso dello 0,29%, con valori rispettivi di 6,156 e 3,514 euro. In Giappone, l’inflazione ha registrato una lieve accelerazione ad agosto, al 2,8% rispetto al 2,7% di luglio. In Gran Bretagna, le vendite al dettaglio sono aumentate del 2,5% su base annua ad agosto, mentre in Germania i prezzi alla ... (Quifinanza.it)

Panetta chiede misure per favorire l’afflusso di migranti : “Necessario di fronte al calo demografico” - Questo dato mostra come “l’alto debito stia gravando sul futuro delle giovani generazioni, limitando le loro opportunità”. E per questo motivo va contrastato rafforzando “il capitale umano” e aumentando “l’occupazione di giovani e donne”. . Ci sono altri temi che Panetta ha affrontato nel suo intervento, parlando dell’Italia e sottolineando come sia l’unico “Paese dell’area dell’euro in cui la ... (Lanotiziagiornale.it)