Lavori di Acque in via Biscolla Sotituzione di 14 km di condotte

Al via in questi giorni un importante intervento sulla rete idrica tra i comuni di Massa e Cozzile e Montecatini Terme, nell'ambito delle azioni di Acque tese al potenziamento degli Acquedotti e al superamento delle problematiche legate alle perdite su condotte datate. Il lavoro prevede la sostituzione di circa 1.400 metri di tubazioni lungo via Biscolla e il risanamento delle condotte in alcune sue traverse, per un investimento da oltre 780mila euro. Si tratta di un progetto significativo, coordinato dal gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole in stretta sinergia con le amministrazioni comunali interessate. L'intervento, progettato da Ingegnerie Toscane, si rende necessario in quanto l'infrastruttura in funzione risulta ormai obsoleta, sia a causa delle sue dimensioni ridotte, sia per la vetustà delle condotte.

Lavori di Acquedotto Pugliese in due comuni : niente acqua per dieci ore - OSTUNI/CEGLIE MESSAPICA - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio negli abitati di Ceglie Messapica e Ostuni. I lavori riguardano '’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere... (Brindisireport.it)

Lavori da 420mila euro all'acquedotto di Canneto per migliorare il servizio idrico - Rinnovare progressivamente le reti idriche del Basso Valdarno, attraverso la sostituzione di importanti tratti di acquedotto, per consentire un servizio migliore, e più sostenibile, in termini di qualità e continuità. E' questo uno degli obiettivi principali di Acque, anche per le aree più... (Pisatoday.it)

Lavori all'acquedotto - interruzione dell'acqua a Sansepolcro - Per questo motivo giovedì 10 ottobre dalle 9,30 alle 15,30 sarà sospesa l'erogazione idrica in alcune zone della cittadina. . . . L'elenco delle strade comprende via XXV Aprile, nel tratto compreso tra via. Nuove acque ha previsto un intervento di manutenzione straordinaria all'acquedotto pubblico. (Arezzonotizie.it)