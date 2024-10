La Federico II di Napoli celebra i suoi 800 anni anche a New York (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 22 e 23 ottobre oltreoceano al Tata Center, nella Roosevelt Island, la Federico II di Napoli incontra la comunità scientifica e imprenditoriale della East Coast Nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla fondazione, l’Università degli Studi di Napoli Federico II lancia un nuovo programma di internazionalizzazione, partendo da New York, capitale della finanza e dell’innovazione, dove l’ateneo ha una sede dislocata. Il 22 e 23 ottobre presso il Tata Center, nella Roosevelt Island, NYC, l’Ateneo federiciano incontrerà la comunità scientifica ed il mondo imprenditoriale. Una due giorni che mira soprattutto a presentare su un palcoscenico globale l’offerta formativa e le attività di ricerca. Al tempo stesso la conferenza punterà a consolidare rapporti di collaborazione con le realtà universitarie di New York e della East Coast. Impresaitaliana.net - La Federico II di Napoli celebra i suoi 800 anni anche a New York Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 22 e 23 ottobre oltreoceano al Tata Center, nella Roosevelt Island, laII diincontra la comunità scientifica e imprenditoriale della East Coast Nell’ambito dellezioni per gli 800dalla fondazione, l’Università degli Studi diII lancia un nuovo programma di internazionalizzazione, partendo da New, capitale della finanza e dell’innovazione, dove l’ateneo ha una sede dislocata. Il 22 e 23 ottobre presso il Tata Center, nella Roosevelt Island, NYC, l’Ateneo federiciano incontrerà la comunità scientifica ed il mondo imprenditoriale. Una due giorni che mira soprattutto a presentare su un palcoscenico globale l’offerta formativa e le attività di ricerca. Al tempo stesso la conferenza punterà a consolidare rapporti di collaborazione con le realtà universitarie di Newe della East Coast.

Università. Borse di studio per georgiani alla Federico II di Napoli - . «L’adesione all’accordo dell’Università campana, uno dei migliori atenei italiani, testimonia la crescente cooperazione tra Italia e Georgia nel settore dell’istruzione e rappresenta un’ulteriore straordinaria opportunità di crescita professionale per giovani georgiani, interessati a svolgere l’ esperienza formativa in Italia», ha dichiarato l’ambasciatore D’Antuono. (Ildenaro.it)

Azienda ospedaliera Federico II di Napoli - sindacati : “Preoccupati per i lavoratori delle pulizie” - «Abbiamo richiesto un urgente incontro in Prefettura unitamente alla Direzione del Policlinico perché possa sospendere e rivedere il bando di gara e le condizioni economiche in esso contenute dell’intero servizio da prestare (termine delle offerte da parte delle aziende entro il 28 ottobre) prima che sia troppo tardi e prima che la mannaia dei tagli ricada inesorabilmente sui lavoratori ... (Impresaitaliana.net)

Bronzo alle Paralimpiadi - il rettore Lorito consegna medaglia alle atlete della Federico II di Napoli - L’iniziativa rivela l’impegno dell’Università nel promuovere e riconoscere il valore formativo dello sport accanto al valore della formazione universitaria. Entrambe sono atlete di calibro internazionale con un interessante medagliere. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la prorettrice dell’Ateneo Rita Mastrullo, il Delegato allo Sport della Federico II, coordinatore del programma ... (Impresaitaliana.net)