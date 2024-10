Inter, soste differenti (+260 e +4): ‘Ciò conferma una cosa!’ – CdS (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sosta per le nazionali è ufficialmente terminata e oggi l’Inter si ritrova tutta ad Appiano Gentile. I nazionali nerazzurri tra settembre e ottobre hanno avuto un upgrade. RIENTRO – La sosta di ottobre è terminata e da oggi l’Inter potrà lavorare nuovamente con l’Intero gruppo. I lavori, in realtà, sono già iniziati martedì, ma a ranghi molto ridotti. Piano piano, infatti, Simone Inzaghi ha ritrovato i suoi nazionali: il primo è stato Arnautovic, poi successivamente Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Kristjan Asllani e Marcus Thuram. Oggi toccherà agli ultimi tre superstiti: Lautaro Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Anche se le condizioni del polacco saranno da valutare. Ora si pensa a Roma-Inter, primo duro impegno per i campioni d’Italia in questa post sosta. Inter-news.it - Inter, soste differenti (+260 e +4): ‘Ciò conferma una cosa!’ – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sosta per le nazionali è ufficialmente terminata e oggi l’si ritrova tutta ad Appiano Gentile. I nazionali nerazzurri tra settembre e ottobre hanno avuto un upgrade. RIENTRO – La sosta di ottobre è terminata e da oggi l’potrà lavorare nuovamente con l’o gruppo. I lavori, in realtà, sono già iniziati martedì, ma a ranghi molto ridotti. Piano piano, infatti, Simone Inzaghi ha ritrovato i suoi nazionali: il primo è stato Arnautovic, poi successivamente Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Kristjan Asllani e Marcus Thuram. Oggi toccherà agli ultimi tre superstiti: Lautaro Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Anche se le condizioni del polacco saranno da valutare. Ora si pensa a Roma-, primo duro impegno per i campioni d’Italia in questa post sosta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ottaiano : “La sosta Nazionali procura sempre danni. Gilmour un signor giocatore - Spinazzola rallentato dai carichi di lavoro di Conte” - Non sarà una passeggiata ma fare finta di nascondersi è fuori luogo, la forza del Napoli è così evidente, da ogni punto di vista, per cui non c’è nulla che possa mascherarla”. Non credo che ci saranno grossi contraccolpi per il Napoli”, ha dichiarato l’agente, evidenziando il potenziale di Gilmour, che definisce un giocatore di grande qualità e dinamismo. (Napolipiu.com)

Sosta nazionali : Roma al lavoro a Trigoria - Dybala a parte - Tanti i giocatori assenti a causa degli impegni con le rispettive nazionali, ma non Paulo Dybala; l’attaccante argentino però non ha svolto la seduta con i compagni ma conta di essere a disposizione per il match contro i nerazzurri. Presenti, invece, Enzo Le Fee e Mats Hummels: il centrocampista francese si è allenato con un vistoso tutore, mentre il difensore tedesco sembra aver smaltito la ... (Sportface.it)

Buchanan - rientro vicino! Sosta nazionali - nerazzurri impegnati | Inter Chat LIVE - Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . La squadra di Simone Inzaghi non si sta ancora allenando durante la sosta per le Nazionali, ma qualche giocatore sta ... (Inter-news.it)