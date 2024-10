Inps, la spesa delle pensioni è aumentata del 19% in 5 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel 2023 secondo le rilevazioni della Ragioneria Generale dello Stato, la spesa pensionistica cresce rispetto al 2022 del 7,4%, attestandosi al 15,3% del prodotto interno lordo, uno dei più elevati d'Europa. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Gabriele Fava i una audizione alla Camera sottolineando che "negli ultimi cinque anni è passata da 268 a 319 miliardi di euro con una crescita di quasi il 19%. Nel biennio 2023-2024 la spesa in rapporto al Pil "aumenta significativamente portandosi sopra il 16%, anche a causa dell'elevato livello della perequazione imputabile al significativo incremento dell'inflazione". Quotidiano.net - Inps, la spesa delle pensioni è aumentata del 19% in 5 anni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel 2023 secondo le rilevazioni della Ragioneria Generale dello Stato, lastica cresce rispetto al 2022 del 7,4%, attestandosi al 15,3% del prodotto interno lordo, uno dei più elevati d'Europa. Lo ha detto il presidente dell', Gabriele Fava i una audizione alla Camera sottolineando che "negli ultimi cinqueè passata da 268 a 319 miliardi di euro con una crescita di quasi il 19%. Nel biennio 2023-2024 lain rapporto al Pil "aumenta significativamente portandosi sopra il 16%, anche a causa dell'elevato livello della perequazione imputabile al significativo incremento dell'inflazione".

