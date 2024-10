Lanazione.it - IL CENTROSINISTRA

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue nella Media Valle del Tevere la campagna "In Cammino per l’Umbria" della candidata alla presidenza della Regione, Stefania Proietti, che ha visitato i Comuni di Massa Martana, Todi, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, San Venanzo e Marsciano. "Un territorio in gran parte definito idoneo per la realizzazione del nuovo inceneritore fortemente voluto dalla Destra. La percezione dei cittadini è però opposta. Abbiamo ascoltato gli abitanti della zona, il presidente del comitato ‘Non bruciamo il futuro’, Alfio Fiacca, oltre alle comunità dell’Umbria incontrate durante il nostro ‘cammino’. Per tutti, l’inceneritore è un impianto dannoso per una regione che ha una popolazione inferiore a quella di un municipio di Roma.