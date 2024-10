Harry e Meghan comprano casa in Portogallo dopo la richiesta di Re Carlo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Harry e Meghan sanno sempre come stupire, regalando un colpo di scena dietro l’altro. Da giorni si parla con una certa insistenza di un imminente divorzio tra i Duchi di Sussex, che da qualche settimana hanno iniziato a presenziare agli eventi separatamente. Secondo la stampa la coppia starebbe attraversando una profonda crisi che starebbe portando i due a non condividere più tempo del necessario sotto i riflettori. L’ultima novità, quindi, è arrivata davvero in maniera inaspettata: il Principe e la moglie, nonostante il difficile momento che stanno affrontando, hanno deciso di acquistare una casa in Europa, più precisamente in Portogallo. Acquisto che è arrivato dopo la richiesta di Re Carlo di rinunciare a Frogmore Cottage nel Regno Unito. Dilei.it - Harry e Meghan comprano casa in Portogallo dopo la richiesta di Re Carlo Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)sanno sempre come stupire, regalando un colpo di scena dietro l’altro. Da giorni si parla con una certa insistenza di un imminente divorzio tra i Duchi di Sussex, che da qualche settimana hanno iniziato a presenziare agli eventi separatamente. Secondo la stampa la coppia starebbe attraversando una profonda crisi che starebbe portando i due a non condividere più tempo del necessario sotto i riflettori. L’ultima novità, quindi, è arrivata davvero in maniera inaspettata: il Principe e la moglie, nonostante il difficile momento che stanno affrontando, hanno deciso di acquistare unain Europa, più precisamente in. Acquisto che è arrivatoladi Redi rinunciare a Frogmore Cottage nel Regno Unito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sfrattati da Carlo e senza residenza Gb - Harry e Meghan comprano casa in Europa : ecco perché - (Adnkronos) – 'Sfrattati' da re Carlo dal loro cottage di Windsor, Harry e Meghan, che dal 2020 vivono in pianta stabile in California, non avevano più casa nel Regno Unito e nemmeno in Europa. Secondo quanto appreso dal Daily Mail, i duchi di Sussex avrebbero quindi acquistato una casa in Portogallo, che potrebbe permettere loro […]. (Periodicodaily.com)

Meghan Markle e il principe Harry tornano in Europa : ecco dove hanno comprato casa - Che potrebbe, però, nel lungo periodo trasformarsi in qualcosa di più. Una volta atterrati a Lisbona, salirono su un’auto e si diressero a Melides, nella regione dell’Alentejo, per godersi una mini-vacanza di tre giorni prima di tornare dai loro figli, Archie e Lilibet, rimasti in America. (Amica.it)

Daily Crown : 'sfrattati' da Carlo - Harry e Meghan comprano casa in Portogallo - Com'è noto, la decisione di 'sfrattare' il figlio dalla casa, che era stata concessa a Harry e Meghan dalla defunta regina Elisabetta II nel 2018 - ma di cui è proprietaria la Crown Estate - poco dopo che la coppia si era sposata, fu presa da Charles dopo la pubblicazione di 'Spare', la controversa autobiografia di Harry in cui criticava i membri della famiglia reale, tra cui la matrigna, la ... (Liberoquotidiano.it)