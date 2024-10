Screenworld.it - Glenrothan: Brian Cox debutta alla regia, un’immagine rivela un’anteprima del nuovo progetto

(Di giovedì 17 ottobre 2024), il film d’esordiodiCox, presentato come la sua “lettera d’amoreScozia“, ??ha concluso la produzione, con una prima occhiata che mostra la star di Succession, insieme ad Alan Cumming, in una stanza piena di botti di whisky. Protagonist Pictures si è occupata delle vendite in tutto il mondo e si appresta a proiettare filmati esclusivi per gli acquirenti durante il prossimo American Film Market. Lionsgate, che ha co-sviluppato ilinsieme allo studio londinese Nevision, ha acquisito i diritti per il Regno Unito del dramma familiare girato in Scozia.dal film, fonte: Graeme HunterNel lungometraggio, Donal (Cumming) torna con riluttanza nelle Highlands scozzesi, dopo 35 anni trascorsi a Chicago, per fare ammenda con il fratello maggiore estraneo, Sandy (Cox).