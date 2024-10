Giugliano, al via in Corso Campano “Smart Lab” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un nuovo punto di riferimento apre i battenti a Giugliano. Venerdì 18 ottobre 2024 inaugura “Smart Lab” in Corso Campano 546, pronto a prendersi cura di Smartphone con assistenza, riparazione e le migliori offerte di telefonia. Ma non è tutto, da SmartLab si potranno anche effettuare ricariche, pagare bollette, bolli auto e F24 grazie al L'articolo Giugliano, al via in Corso Campano “Smart Lab” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, al via in Corso Campano “Smart Lab” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un nuovo punto di riferimento apre i battenti a. Venerdì 18 ottobre 2024 inaugura “Lab” in546, pronto a prendersi cura diphone con assistenza, riparazione e le migliori offerte di telefonia. Ma non è tutto, daLab si potranno anche effettuare ricariche, pagare bollette, bolli auto e F24 grazie al L'articolo, al via inLab” Teleclubitalia.

Giugliano. Corso Campano chiuso - la denuncia : “Motorini che sfrecciano sui marciapiedi” - La ditta di manutenzione del Comune ha ripristinato il sistema fognario distrutto a seguito dello scavo di cunicoli nel sottosuolo da parte di ignoti. Per la fine della prossima settimana contano di chiudere il lavoro. Il prossimo step sarà quello di intervenire sul sistema idrico. Sono in corso i lavori su via Panico a Giugliano. (Teleclubitalia.it)

Giugliano - lavori in corso su sistema idrico-fognario di via Panico : non c’è però data di riapertura - Giugliano, lavori […] L'articolo Giugliano, lavori in corso su sistema idrico-fognario di via Panico: non c’è però data di riapertura sembra essere il primo su Teleclubitalia. Sono in corso i lavori sul sistema idrico e fognario di via Panico e Corso Campano, collassato la scorsa settimana a causa di balordi che hanno scavato cunicoli nel sottosuolo. (Teleclubitalia.it)

Corso Campano a Giugliano chiuso per lavori - traffico in tilt e cittadini esasperati - Via Roma, strada che collega piazza Gramsci al Corso, di mattina sembra essere deserta. Traffico in tilt al centro storico di Giugliano per la chiusura del Corso Campano interessato da lavori nell’incrocio con via Antimo Panico. . Più però ci avviciniamo all’interruzione più le auto s’imbottigliano. (Teleclubitalia.it)